Zeytinburnu’nda 5 katlı bina çöktü

Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi 27/2 Sokak 27 numaradaki 5 katlı Hilal Apartmanı'nda önceki akşam saatlerinde kolonlardan ses duyulması ve bazı camların patlaması üzerine hızlıca tahliye planı uygulandı. 6 dairede kalan 19 vatandaş evlerinden ayrıldı. Çevredeki 4 bina da sabah saatlerinde boşaltıldı. Apartman dün 10.30 sıralarında büyük bir gürültüyle yıkıldı. Bölgeye AFAD, AKOM, UMKE ve itfaiye, polis, ambulans ekipleri sevk edildi. Koronavirüse karşı tam kapanma nedeniyle sokakta kimsenin olmaması ve binanın da önceden boşaltılması muhtemel bir faciayı önledi. Binanın yan sokağında perşembe günleri semt pazarı kurulduğu ve kısıtlamalar nedeniyle pazarın bu hafta kapalı olduğu öğrenildi. Bina sakinlerinden Özkan Şener, "Komşulara 'Ses geliyor, canını seven varsa boşaltsın binayı' dedim. Çatlaklar vardı. Komple binayı boşalttırdım. Kapı kapı dolaştım, herkese söyledim" dedi. Çökmenin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy enkaz alanında incelemelerde bulundu. Arısoy, "Yıkılan binanın etrafında bulunan 4 binadaki 33 daire şu anda tahliye edilmiş durumda. O binaların yeniden oturulup oturulamayacağına karar vereceğiz. Burada, normalde kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı" dedi.