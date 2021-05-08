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Giriş Tarihi: 8.5.2021 11:30

14 yaşındaki çocuk kendini vurdu!

ABBAS ÇAKAR
14 yaşındaki çocuk kendini vurdu!

'de 14 yaşındaki A.D babasına ait kuru sıkı tabancayla oynarken silahın ateş alması sonucu boynundan yaralandı

Kocaeli Karamürsel ilçesi Karapınar Mahallesinde oturan 14 yaşındaki A.D babasına ait kuru sıkı tabancayla kendini yaraladı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; bulduğu silahla oynayan A.D silahın tetiğine basarak ateş alması sonucu boynundan yaralandı. Yakınları hemen 112 Acil Yardım Hattını arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.D'yi Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. A.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

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14 yaşındaki çocuk kendini vurdu!
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