87 yıl sonra ilk mahya

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne uzun yılların ardından ilk defa mahya asıldı. Bu akşam Kadir Gecesi için yanacak mahyada, Kelime-i Tevhid yani 'La İlahe İllallah' yazıyor.Ramazan ayında camileri süsleyen 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince hazırlanıyor. Bu yıl "Şifa Ayı Ramazan" temasıyla hazırlanan mahyalar, cami minarelerini aydınlattı.87 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi de mahya ile taçlandı. Caminin Yerebatan Sarnıcı tarafındaki minarelerine yerleştirilen "La İlahe İllallah" yazılı mahya, bu akşam ezanıyla birlikte Kadir Gecesi için yakılacak.İlk kez Sultan 1. Ahmed döneminde Sultanahmet Camii'ne asılan mahyaların son temsilcisi olan ve 49 yıldır mahya hazırlayan Kahraman Yıldız, "Gece gündüz çalışarak Ayasofya-i Kebir Camii'ne bir takım hazırladık. Mahyayı asmak Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'ndeki yazımız 'La İlahe İllallah' olacak. 15 gün boyunca gece gündüz çalışarak mahyayı Kadir Gecesi'ne yetiştirdik" dedi.