Adana'da ilginç olay! Eşi kaza yapınca acı gerçeği öğrendi! Nişanlıymış...



KAZA YERİNDE 'EŞİM' DEDİ



Kaza yerindeki kurtarma çalışmaları sırasında Levent C., sağlık ekiplerine ağır yaralı olan Gamze K.'yi eşi olarak tanıttı. Hastanede yoğun bakıma alınan Gamze K.'nin Levent C. ile evli olmadığı ortaya çıktı. Polislerin kazayla ilgili soruşturması sırasında Levent C.'nin daha önceden de bir kazaya karıştığı, o kaza sırasında ise yanında Zehra A. isimli bir kadının olduğu belirlendi.