Arazi tartışmasında 16 yaşındaki genç ağır yaralandı

"OĞLUM AMELİYATA ALINDI"

Oğlunun kendisini arayarak bıçaklandığını haber verdiğini söyleyen baba Recep Uçak, olayın faili ve failin yakınları ile bir süredir arazi tartışmaları yaşandığını söyledi. Uçak, "Oğlumla karşılaşıyorlar. A.A. ve annesi oğlumun üzerine çullanıyorlar. Oğlumu tahrik ediyorlar. Hatta şahsın annesi oğluma taş atıyor. Sözlü tartışma oluyor. Sonra A.A. denen şahıs beline soktuğu bıçağı çıkartıp önce annesini oğlumun üzerine salıp sonra oğlumu bıçaklamaya başlıyor. Oğlumun durumu şuan çok ağır. Hayati tehlikesi var. Allah'tan duacıyız. Oğlumu bize kavuşturur. O şahıs şuanda kolluk kuvvetlerimiz tarafından gözaltına alındı. Akıbetini de bilmiyorum. Oğlum ameliyata alındı. Bekliyoruz, hayırlı haberler bekliyoruz" diyerek oğlunun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini söyledi.