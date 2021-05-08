Bacağını kaybeden sörfçüye ‘diş’ hakkı

Avustralya'da köpekbalığı saldırısında bacağını kaybeden Chris Blowes (32), hayvanın sörf tahtasına takılan dişini saklama hakkını yıllar sonra kazandı. Blowes, Nisan 2015'te sörf yaparken 5.5 metrelik bir büyük beyaz köpekbalığının saldırısına uğramış, bacağını kaybetmişti. Polisin sörf tahtasının üzerinde bulduğu köpekbalığının dişi ise eyalet yasası gereğince yetkili mercilere teslim edilmişti. "Köpekbalığı dişini alamıyor, ben de bacağımı" diyen Blowes için yasada ilk kez bir muafiyet uygulandı. Aldığı dişi evinde bir kasada tuttuğunu söyleyen Blowes, "Torunlarıma göstermek için güzel bir hatıra. Bacak karşılığında diş. Kesinlikle adil bir takas" dedi. Independent Türkçe