Çiçekçiler pandemi gölgesinde anneler gününe hazırlandı

Anneler Günü'ne kısa bir süre kala satıcılar çiçek mezatlarına yoğun ilgi gösterdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya denk gelen Anneler Günü için satıcılara 8 ve 9 Mayıs tarihleri için özel izin verildi. Bu sebeple satıcılar da anneler gününde satmak üzere çiçek satın almak için Sarıyer'deki Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifine akın etti. Ayazağa'daki çiçek mezatında satıcılar en uygun fiyata çiçek alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Kooperatif Satış Müdürü Süleyman Çiftçi Anneler Günü'nde alınabilecek en güzel hediyenin çiçek olduğunu ifade etti.



"ÇİÇEK HER ŞEYİN, HAYATIN BAŞIDIR"



Süleyman Çiftçi, "Anneler Günü hazırlığına mezat olarak yılbaşından önce başlarız. 8 ve 9 Mayıs'ta çiçekçilerin saat 10.00 ile 17.00 açık olacak olması bize bir can suyu gibi geldi. Gönül isterdi ki diğer günlerde de açık olalım ama bu sene bu şekilde idare edeceğiz. Çiçek her şeyin, hayatın başıdır. Çiçek olmasa arılar olmaz, arılar olmazsa hayat olmaz. Çiçek, anneler gününü hatırlatmak amacıyla hem ucuz hem de onlara verilecek en güzel armağandır" dedi.



BİR GÜLÜN TANESİ 10 TL'DEN SATILIYOR



Anneler gününde satış yapmak için Taksim'deki çiçek tezgahında satışa hazırlanan çiçekçiler ise Pandeminin kendilerini çok kötü etkilediğini zor günler geçirmelerine rağmen çiçeklerin faiş fiyatla satılmayacağını bir gülün 10 TL'den satılacağını kaydettiler.