Çocuğun gözyaşına bakmadı! Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet

Ankara'daki olay, dün akşam üzeri Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı.

SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRIDA BULUNDU

Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darbetmeye başladı. Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu.