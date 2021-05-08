Çocuğun gözyaşına bakmadı! Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet

Ankara'daki olay, dün akşam üzeri Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı.
SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRIDA BULUNDU
Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darbetmeye başladı. Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu.
TIR SÜRÜCÜSÜ SALDIRGANA TEPKİ GÖSTERDİ
Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darbeden kişiye tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü.
KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU PANİK İÇİNDE AĞLADI
Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.