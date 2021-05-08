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Giriş Tarihi: 9.5.2021 05:44 Son Güncelleme: 9.5.2021 05:46

Çocuğun gözyaşına bakmadı! 'da otoyol kenarında

Çocuğun gözyaşına bakmadı! Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet

'da otoyol kenarında bir kişi, beraberindeki kadını ve çocuğunu darbetmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının sözlü ve fiziki şiddete uğradığı, kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü.

Ankara'daki olay, dün akşam üzeri Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı.

SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRIDA BULUNDU

Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darbetmeye başladı. Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu.

TIR SÜRÜCÜSÜ SALDIRGANA TEPKİ GÖSTERDİ

Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darbeden kişiye tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü.

KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU PANİK İÇİNDE AĞLADI

Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Çocuğun gözyaşına bakmadı! Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet
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