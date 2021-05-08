Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan kareler! Denize girmek tehlikeli

Son dakika... Marmara Denizi'nde sık sık ortaya çıkan deniz salyası olarak bilinen müsilaj, deniz yüzeyini kaplayarak hem deniz canlılarının hem de vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Fotoğraf Sanatçısı Cihan Kurnaz her geçen gün etkisini artıran deniz salyasını fotoğraflayarak tehdidin boyutlarını gözler önüne serdi. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Muharrem Balcı ise, "Dip ölümleri tehlikesi var. Kısa vadeli çözüm şuan için çok zor. Müsilaj'ın yoğun olduğu bölgelerde denize girmek çok tehlikeli" dedi.

Deniz ortamında oluşan mikroorganizmaların aşırı artış göstererek ortama salgıladıkları organik bileşikler sonucunda oluşan deniz salyalarının (müsilaj) artması nedeniyle İstanbul Üniversitesi Plankton Çalışma grubu araştırma başlatılırken, çalışma grubunda yer alan Doç Dr. Muharrem Balcı, dibe çöken bu alglerin deniz tabanında yaşamı ciddi derecede tehdit ettiğini söyledi.

DİP ÖLÜMÜ TEHLİKESİ

Marmara Denizi'nde artan müsilaj nedeniyle deniz tabanın da yaşamın tamamen sona ermesini beklediklerine dikkat çeken Doç. Dr. Muhammer Balcı "Kümeleşmeye başlamadan önce bunlar, dağınık haldeyken balıkların solungaçlarını tıkayıp suda boğulmalarına sebep olabiliyor. Dipteki bakteriler oksijen tüketerek bunları ayrıştıracak. Bunlarında oksijeni tüketmesiyle birlikte ortamın anoksik yaptığı bir durum oluşacak. Bundan sonrasında dip ölümü bekliyoruz. Bu gözlemlenen bir süreçtir. Su akıntılarının kısıtlı olduğu, su karışımın yetersiz olduğu bölgelerde, yani denizin kara içine çok girinti yaptığı noktalarda, koy ve körfezlerde bunu görmek mümkün."diye konuştu.

DENİZE GİRMEK TEHLİKELİ

Müsilaj'ın yoğun olduğu bölgelerde denize girmenin oldukça tehlikeli olduğuna da değinen Doç. Dr Balcı, konuçmasını şöyle tamamladı"Aldığımız örneklerden hücre izolasyonları yaptık. Türlere de baktık mikroskop altında, ne var ne yok diye. Burada diatom türlerini bolca tespit ettik.

Skeletonema gibi alg türleri var. Bunlar sıcağı çok sevmez bahar türleridir. Bahar aylarında artışa geçerler. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte bunlar yerlerini başka bir grup mikro organizmalara bırakacak. Bu noktada müsilajın yaz döneminde çok bir etkisi olmayacaktır. Akabinde dinoflagellat dediğimiz belki daha zararlı etkileri olabilecek türler artabilir. Bazı bölgelerde denize girmek tehlikeli diyebiliriz. Özellikle akıntının kısıtlı olduğu, su karışımının yetersiz olduğu bölgelerde tabii ki, çünkü orada ne var bilmiyoruz. Toksin üreten, üretmeyen, hangi tür mikro organizmalar var bunları bilmediğimiz için tabii ki riskli olur."