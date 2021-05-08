Dernekte korona toplantısı! 21 kişiye ceza yazıldı

İstanbul Arnavutköy'de Covid 19 tedbirler kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathaneye baskın yapan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeride bulunan 21 kişiye ceza yazdı. Şahıslara toplamda 72 bin liradan fazla cezai işlem uygulandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, COVID-19 tedbirleri ve işyeri denetimleri ile ilgili Arnavutköy ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 21 kişiye ceza yazıldı. Önceki gün Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesinde kıraathane ve dernek olarak faaliyet yürüten bir işyerinde yapılan denetimlerde içerde işyeri sorumluları dâhil 21 şahsın bulunduğu, şahısların sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada olduğu tespit edildi.



Konu ile ilgili işyerlerinde bulunan 21 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince 72 bin 660 lira idari para cezası işlemi uygulandı, dernek olarak faaliyet yürüten işyeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.