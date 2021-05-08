Edirne Valisi Canalp'ten 'birincilik' açıklaması: "Köy köy dolaşıp aşı yaptık"

'RANDEVU ALAMAYANLAR İÇİN BİZ DEVREYE GİRİYORUZ'

Aşılamada, yaş faktörünün önemine vurgu yapan Vali Canalp, "Yaşlı nüfusun fazla olduğu illerde aşılama nispeten daha fazla çıkıyor. Biz Türkiye'de en fazla yaşlı nüfusa sahip il değiliz ancak şu anda aşılamada birinci il Edirne'dir. Bunun sebebi de kurmuş olduğumuz bir çağrı merkezimiz var. Çağrı merkezimizde, kendisi randevu alamayan vatandaşlarımızı öncelikle tespit ediyoruz, tespit ettikten sonra telefon numaralarına ulaşıyoruz, sonrasında da arıyoruz ve kendileri yerine randevularını biz alıyoruz. İkincisi ise aşılama konusunda tereddüdü olan vatandaşlarımız varsa bunlar sağlık personeli tarafından aranıyor ve bilgilendirme yapılıyor. Tabi ki nihai karar vatandaşlarımıza aittir, aşıyı kabul etmek ya da etmemek kendilerine ait" dedi.