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Giriş Tarihi: 9.5.2021 04:26 Son Güncelleme: 9.5.2021 04:26

Evde korkunç halde bulundu! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

İHA
Evde korkunç halde bulundu! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

İstanbul 'de dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Aile yakınlarının arayıp ulaşamadığı 25 yaşındaki , evde boynundan asılı halde bulundu. Polis olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme başlatırken yakınları Yıldız’ın evinin önünde gözyaşlarına boğuldu.

Esenler'de aile yakınlarının arayıp ulaşamadığı 25 yaşındaki genç, polis ekipleri tarafından evinin salon kısmında boynundan asılı halde bulundu.
Olay, saat 22:30 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1119. Sokak'ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, iki yıl önce evlenen bir çocuk babası Tahir Yıldız'a (25) aile yakınları ulaşamayınca polise haber verdi.

AVİZE DEMİRİNE ASILI HALDE BULUNDU

Aile yakınları ile birlikte evinin kapısı kırılarak girilen adreste ekipler Yıldız'ın cansız bedenini salonda avize demirine asılı halde buldu. Tahir Yıldız'ın evde tek başına olduğu ve tam kapanma öncesi eşi ve çocuğunun memleketi Muş'a gittikleri öğrenildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Polis olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme başlatırken yakınları Yıldız'ın evinin önünde gözyaşlarına boğuldu. Tekstil işçisi olduğu öğrenilen Tahir Yıldız'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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Evde korkunç halde bulundu! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
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