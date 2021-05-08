Evde korkunç halde bulundu! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Edinilen bilgiye göre, iki yıl önce evlenen bir çocuk babası Tahir Yıldız'a (25) aile yakınları ulaşamayınca polise haber verdi.

AVİZE DEMİRİNE ASILI HALDE BULUNDU

Aile yakınları ile birlikte evinin kapısı kırılarak girilen adreste ekipler Yıldız'ın cansız bedenini salonda avize demirine asılı halde buldu. Tahir Yıldız'ın evde tek başına olduğu ve tam kapanma öncesi eşi ve çocuğunun memleketi Muş'a gittikleri öğrenildi.