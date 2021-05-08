Evi kumarhaneye çeviren 10 kişiye suçüstü

Kocaeli Darıca İlçesinde bir adreste kumar oynandığı yönünde gelen bilgiler doğrultusunda, polis ekipleri söz konusu adrese operasyon düzenledi. Adres içerisinde yapılan kontrollerde 10 şahsın sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe ile maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri ve okey tabir edilen oyunu oynadıkları belirlendi. Ayrıca adres içerisinde kumar oynanması için oyun makinesi olduğu tespit edildi. İşletme sahibi ve şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapılırken işletme sahibi ve şahıslar hakkında gerekli idari işlem yapıldı.