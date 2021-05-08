Genç öğretmen kansere yenildi

İzmit Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde oturan, Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nuriye Aytepe (38) bir süredir tevdi gördüğü Kolon kanseri nedeniyle, akşam saatlerinde tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi. Genç öğretmenin vefatı ailesini ve öğrencilerini yasa boğdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konut A.Ş çalışanlarından Arif Aytepe ile evli, 2 çocuk annesi Nuriye öğretmenin cenazesi, Ayaztepe Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası, Kent Mezarlığında toprağa verildi.