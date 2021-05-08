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Giriş Tarihi: 8.5.2021 16:41

Genç öğretmen kansere yenildi

ABBAS ÇAKAR
Genç öğretmen kansere yenildi

İlçesinde oturan ve öğretmen olan, evli ve 2 çocuk annesi , bir süredir tedavi gördüğü kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmit Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde oturan, Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nuriye Aytepe (38) bir süredir tevdi gördüğü Kolon kanseri nedeniyle, akşam saatlerinde tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi. Genç öğretmenin vefatı ailesini ve öğrencilerini yasa boğdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konut A.Ş çalışanlarından Arif Aytepe ile evli, 2 çocuk annesi Nuriye öğretmenin cenazesi, Ayaztepe Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası, Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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Genç öğretmen kansere yenildi
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