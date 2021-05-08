Halk ekmek büfesini yakan şüpheli yakalandı! 50 lira çalmış iz bırakmamak için yakmış

Yangın Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde Olgunlar Sokak'taki İBB'ye ait halk ekmek büfesinde dün saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı olan halk ekmek büfesinde çıkan yangını gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bu sırada alevler kısa sürede tüm büfeyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan büfeye müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası halk ekmek büfesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü kamera görüntülerinden büfenin kundaklandığını tespit etti. Çalışmaların devamında şüpheli şahıs bu gece Bağcılar'da gözaltına alındı. Şüpheli A. Y. 'nin Büfeye hırsızlık amacıyla girip 50 lira çaldıktan sonra iz bırakmamak İçin büfeyi ateşe verdiği ileri sürüldü



Gözaltına alınan şüpheli A. Y. Emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.