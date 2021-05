İslam Aleminin heyecanla beklediği gece geldi... Kadir Gecesi, neden bin aydan daha hayırlı?

"KADİR GECESİ'Nİ RAMAZAN AYININ SON 10 GÜNÜNDE VE TEK SAYILI GÜNLERİNDE ARAYIN"

Bir nevi Ramazan Ayına vedanın yaklaştığını hatırlatan, İslam Alemin Ramazan Ayının son on gününde olduğuna inandığı Kadir Gecesi'nin idrak edileceği gün ile ilgili Hz. Muhammed'in sözünü hatırlatan Dr. Hüseyin Kayapınar, "Peygamber Efendimizin sözü var. Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son on gününde ve tek sayılı günlerinde arayın demiş. Bunun nedeni Müslümanların bu on günü iyi değerlendirmesini murad etmiş. Peygamber Efendimiz de Ramazan ayının son on gününü itikafa girerek değerlendirmiş" açıklamasında bulundu.

İslam alimlerinin öteden beri Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 27. Gecesine denk geldiği konusunda hem fikir olduğunu anımsatan Kayapınar, "Tüm İslam alemi de asırlardır bu geceyi her sene Ramazan ayının 27. Gecesinde tesbih ediyor" şeklinde konuştu.