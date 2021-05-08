İslam Aleminin heyecanla beklediği gece geldi... Kadir Gecesi, neden bin aydan daha hayırlı?

KADİR GECESİ, NEDEN BİN AYDAN DAHA HAYIRLI?

Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemine ilişkin sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Kadir Suresi'nde belirtildiği üzere bu gece bin aydan daha hayırlı" dedi. Bu mübarek gecenin neden bu kadar faziletli olduğuna ilişkin bilgiler veren Kayapınar, şöyle devam etti:

Kurtuluş vesilemiz olan Kur'an-ı Kerim ilk defa bu gece inmeye başladı. Alak suresinin ilk 5 ayeti bu gecede Cebrail aleyhisselam vesilesiyle indirildi. Bu gecede yapılan ibadetlerin bin ayda yapılan ibadetlerden daha hayırlı olduğunu söylüyor kitabımız. Peygamber Efendimiz bir sohbette sahabesine eski dönemde yaşayan bir milletin çok uzun ömürlü olduğunu, ibadet ettiklerini ve daha çok sevap kazandıklarını anlatıyor. Bunu duyan Peygamber Efendimizin arkadaşları ise bizim ömrümüz kısa biz o kadar sevap kazanamayız diye üzülüyorlar. Hal böyle olunca, Cenab-ı Allah Müslümanlara bu geceyi bahşederek, bu geceyi ihya edenlerin de bin aydan daha fazla mükafat alacaklarını bildirmiştir. Ayrıca bu gece yine Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre Cebrail aleyhisselam başta olmak üzere melekler bu gece semadan yeryüzüne iniyor ve seher vaktine bizim için dua ediyor, selamet, esenlik diliyorlar. Peygamber Efendimiz de bu geceyi inanarak ibadet ederek geçiren bir kimsenin günahlarının bağışlanacağını söylüyor. Yine bir hadiste Ramazan ayıyla ilgili olarak bu ayın faziletinin Kadir Gecesine bağlı olduğunu hissettirecek ifadeler kullanıyor.