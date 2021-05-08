İslam Aleminin heyecanla beklediği gece geldi... Kadir Gecesi, neden bin aydan daha hayırlı?

Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen, Müslüman aleminin kılavuzu Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı, tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Kadir gecesi bu gece idrak ediliyor. Dünya üzerindeki tüm Müslümanların "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ettiği Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak da yer alıyor.
Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:
Şüphesiz, biz onu Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
KADİR GECESİ, NEDEN BİN AYDAN DAHA HAYIRLI?
Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemine ilişkin sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Kadir Suresi'nde belirtildiği üzere bu gece bin aydan daha hayırlı" dedi. Bu mübarek gecenin neden bu kadar faziletli olduğuna ilişkin bilgiler veren Kayapınar, şöyle devam etti:
Kurtuluş vesilemiz olan Kur'an-ı Kerim ilk defa bu gece inmeye başladı. Alak suresinin ilk 5 ayeti bu gecede Cebrail aleyhisselam vesilesiyle indirildi. Bu gecede yapılan ibadetlerin bin ayda yapılan ibadetlerden daha hayırlı olduğunu söylüyor kitabımız. Peygamber Efendimiz bir sohbette sahabesine eski dönemde yaşayan bir milletin çok uzun ömürlü olduğunu, ibadet ettiklerini ve daha çok sevap kazandıklarını anlatıyor. Bunu duyan Peygamber Efendimizin arkadaşları ise bizim ömrümüz kısa biz o kadar sevap kazanamayız diye üzülüyorlar. Hal böyle olunca, Cenab-ı Allah Müslümanlara bu geceyi bahşederek, bu geceyi ihya edenlerin de bin aydan daha fazla mükafat alacaklarını bildirmiştir. Ayrıca bu gece yine Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre Cebrail aleyhisselam başta olmak üzere melekler bu gece semadan yeryüzüne iniyor ve seher vaktine bizim için dua ediyor, selamet, esenlik diliyorlar. Peygamber Efendimiz de bu geceyi inanarak ibadet ederek geçiren bir kimsenin günahlarının bağışlanacağını söylüyor. Yine bir hadiste Ramazan ayıyla ilgili olarak bu ayın faziletinin Kadir Gecesine bağlı olduğunu hissettirecek ifadeler kullanıyor.
"KADİR GECESİ'Nİ RAMAZAN AYININ SON 10 GÜNÜNDE VE TEK SAYILI GÜNLERİNDE ARAYIN"
Bir nevi Ramazan Ayına vedanın yaklaştığını hatırlatan, İslam Alemin Ramazan Ayının son on gününde olduğuna inandığı Kadir Gecesi'nin idrak edileceği gün ile ilgili Hz. Muhammed'in sözünü hatırlatan Dr. Hüseyin Kayapınar, "Peygamber Efendimizin sözü var. Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son on gününde ve tek sayılı günlerinde arayın demiş. Bunun nedeni Müslümanların bu on günü iyi değerlendirmesini murad etmiş. Peygamber Efendimiz de Ramazan ayının son on gününü itikafa girerek değerlendirmiş" açıklamasında bulundu.
İslam alimlerinin öteden beri Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 27. Gecesine denk geldiği konusunda hem fikir olduğunu anımsatan Kayapınar, "Tüm İslam alemi de asırlardır bu geceyi her sene Ramazan ayının 27. Gecesinde tesbih ediyor" şeklinde konuştu.
BU GECEYİ NASIL GEÇİRELİM?
Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Kadir Gecesi, evlerde ibadet ve duayla idrak edilecek. Dr. Hüseyin Kayapınar, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, bu geceyi nasıl geçireceğimizle ilgili olarak şu tavsiyelerde bulundu: İbadetle geçireceğiz… Allah'ın razı olduğu her hareket ibadettir. Namaz kılarız, Kur'an-ı Kerim okuruz, tefekkür ederiz, tövbe istiğfar ederiz, nafile namazlarımızı kılacağız.
HZ. MUHAMMED'İN TAVSİYE ETTİĞİ DUA
Dr. Hüseyin Kayapınar, bu mübarek gecede okunacak dua ile ilgili olarak, şu hatırlatmayı yaptı: Bu gecenin duasıyla ilgili şunu ekleyeyim. Hz. Ayşe, Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sormuş, Peygamber Efendimize. Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiş: De ki sen, "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" Bu şekilde dua etmesini tavsiye etmiş. Unutmamamız gereken bir şey var. Tabii ki ibadetlerimizi yapacağız ama ahlaklı Müslüman olmamız çok önemli. Peygamber Efendimiz, "Ya Rabbi şeklimi güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir" diye dua edermiş. Bugün insanlarımızın içinde bulunduğu bazı durumları görünce böyle dua etmemiz gerektiğini düşünüyorum.