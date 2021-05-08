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Giriş Tarihi: 8.5.2021 10:18

Kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

'da polisin düzenlediği operasyonlarda 36 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA'DA polisin düzenlediği operasyonlarda 36 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 36 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

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Kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu
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