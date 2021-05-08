Kadir Suresi Türkçe Okunuşu Ve Arapça Anlamı - Kadir Suresi Anlamı Ve Meali Nedir, Faziletleri Nelerdir?

Kadir Suresi, Mushaf'ta doksan yedinci sırada yer almıştır. İniş sırasına göre bakıldığında ise yirmi beşinci sure olma özelliğini taşır. Abese suresinden sonra, Şems suresinden önce nazil olmuştur. Müfessirlerin çoğu ise Mekke devrinde indiğini belirtmektedir.

KADİR SURESİ FAZİLETİ

Kadir Suresinde de diğer surelerde olduğu gibi çok önemli bilgilere yer verilmiştir. Okunması en faziletli surelerden birisidir. Hadis kaynaklarında bu surenin fazileti hakkında önemli bilgiler yer almıştır. O hadislerden bazıları şöyle;

Kadir Suresinin faziletiyle ilgili olarak tefsirlerde, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.