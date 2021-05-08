Kartal’da korona baskını! Polisi görünce abdest almaya başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, tam kapanma sonrası artırılan COVID-19 tedbirleri ve işyeri denetimleri ile ilgili Kartal ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kumar oynatılan bir kıraathaneye baskın yapıldı. Polisi gören bir kişi abdest alma numarası yaptı.



Önceki gün akşam saatlerinde Kartal Cumhuriyet Mahallesinde kıraathane olarak faaliyet yürüten bir işyerinde yapılan denetimlerde; içerde işyeri sorumlusu dâhil 6 şahsın bulunduğu, şahısların sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu ve kumar oynandığı tespit edildi. Masalarda bulunan 32 adet İskambil kâğıdı, 131 adet Pul ve 700 lira para ele geçirildi.



İçeride bulunan ve lavaboda abdest almaya çalıştığı iddia edilen şahsın sorgulamasında daha önce farklı suçlardan aranmasının olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili işyerinde bulunan 6 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince 18 bin 900 lira 4 şahsa ayrıca "Kumar Oynamaktan" 5 bin 344 lira olmak üzere toplam 24 bin 244 lira idari para cezası işlemi uygulandı.



İşyeri sahibi hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Aranması bulunan şahıs hakkında ise tahkikat işlemleri devam ediyor.