Kısıtlamayı fırsat bildi, caddeyi kapatıp drift yaptı

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yolların boş kalmasını fırsat bilen bir sürücü, kapattığı caddede aracıyla tehlikeli manevralar yaparak çevreyi rahatsız etti. Mahalle sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerin ardından harekete geçen Sivas Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri, söz konusu sürücüye farklı suçlardan toplamda 7 bin 873 lira idari para cezası kesti.

Yurt genelinde yürürlüğe sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yolların boş kalmasını fırsat bir sürücü, önce bulunduğu caddeyi kapattı ardından da direksiyon başına geçerek aracıyla tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Çevreye rahatsızlık veren sürücü, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaydedilen görüntülerin ardından harekete geçen Sivas Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri bahse konu sürücüyü yakalayarak cezai işlem uyguladı. Sürücüye abartı egzoz ve cam filmi kullandığı, drift yaptığı, yüksek ses ile çevreye rahatsızlık verdiği, araçta bulundurulması gereken gereçleri bulundurmadığı, araçta yapılan teknik değişiklikleri tescil belgesine işlettirmediği ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 7 bin 873 lira para cezası kesilirken, bahse konu araç ise trafikten men edildi.