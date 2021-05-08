Kıskandığı kocasını parçalara bölüp foseptiğe atmış

Bingöl'de 26 gündür kayıp olan 2 çocuk babası Yılmaz Bigeç'in karısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre bahçeden kötü koku gelmesi üzerine 26 gündür kayıp olan Yılmaz Bigeç'in babası Fikri Bigeç foseptiğin kapağını kaldırınca ceset parçaları gördü. Yapılan incelemede cesedin Yılmaz Bigeç'e ait olduğu anlaşıldı. Jandarma, Bigeç'in eşi Reyhan Bigeç'i (31) gözaltına aldı. Reyhan Bigeç'in ilk ifadesinde eşini kıskandığı için kocası uyurken kafasını taşla ezerek öldürdüğünü, cesedi yok etmek için 10 parçaya bölüp foseptik çukuruna attığını itiraf etitiği öğrenildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.