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Giriş Tarihi: 9.5.2021 04:37

'da can pazarı! Otomobiller çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İHA
Konya'da can pazarı! Otomobiller çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

'nın ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu her iki aracın sürücüsü ile yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kaza, Hacıakif Mahallesi, Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde meydana geldi.

KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, M. E. yönetimindeki 07 JY 016 plakalı otomobil cadde üzerinde karşı yönden gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 AEB 612 plakalı Tofaş otomobille çarpıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan A.K., M.B., E.Ö., A.B., G.K., İ.Ö. ve A.N. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Konya'da can pazarı! Otomobiller çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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