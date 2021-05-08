Konya'da can pazarı! Otomobiller çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan A.K., M.B., E.Ö., A.B., G.K., İ.Ö. ve A.N. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.