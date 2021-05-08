O muhtar kalbine yenildi

Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi Muhtarı Mahmut Göksu (59), önceki akşam ailesiyle birlikte iftar yaptıktan sonra, muhtarlık binasına gidip ihtiyaç sahibi bir aileye yardım kolisi verdi. Ardından eve dönmek isteyen evli ve 3 çocuk babası Göksu, muhtarlık binası önünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 4 yıl önce sosyal medyada, "Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu'yu kaybettik" şeklinde ilanlar verilince, "Ben yaşıyorum" diye canlı yayınlar yapan muhtarın ölümü, "Yine şaka mı yapılıyor" şeklinde yorumlara neden oldu. 5 yıl önce de doların yükselmesine tepki olarak düzenlenen açıklamada burnunu dolarla silince internette tıklanma rekorları kıran Göksu, pandemide eve kapanan vatandaşların sıkılmaması için sosyal medyadan konserler vermişti. Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "Acı haberi aldığımızda 'Acaba bize yine şaka mı yapıyor veya birileri şaka mı yapıyor' diye düşündük ama bu sefer bize en acı şakasını yaptı" dedi.