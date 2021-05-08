Oto fareleri tutuklandı

Gebze İlçesinde 03 Mayıs 2021 günü meydana gelen bir oto hırsızlığı ve bir oto hırsızlığına teşebbüs olayı ile ilgili soruşturma başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmılş oldukları araştırmalar sonucu olayı gerçekleştiren kişilerin 22 ayrı suç kaydı bulunan H.B işe 5 ayrı suç kaydı bulunan V.K olduğunu tespit etti. Olaylar ile ilgili aranan zanlılar İstanbul ve Kocaeli Gebze İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyette İşlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen her iki zanlıda tutuklanarak cezaevine kondu.