Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da Kadir Gecesi coşkusu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan tasarrufta, Ramazan ayı boyunca camilerde teravih namazlarının kısıtlanmasının burukluğuna rağmen, vatandaşlar için yaşadıkları bölgelerde yürüyüş mesafesinde bulunan camilerde, pandemi kuralları çerçevesinde ibadet etme imkânı sunuldu.Eller semaya açıldı, dualar edildiBalıklıgöl Dergah Camisi'ne yakın mahallelerde oturan vatandaşlar, yatsı ezanı ile birlikte dergahın yolunu tuttu. Mübarek Kadir Gecesi'nde ellerini semaya açan vatandaşlar, ülkeyi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin sona ermesi için dualar etti. Camide yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen cemaat daha sonra camiden ayrıldı.