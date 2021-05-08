Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ne zaman başlıyor? Bayram ayın kaçında, hangi gün başlıyor ve kaç gün? İşte Ramazan Bayram tarihleri 2021

Ramazan Bayramı tarihleri yaklaşıyor. Mayıs ayının ortalarına doğru geldiğimiz ve Ramazan-ı Şerif'in son günlerine girmemizle birlikte, bayram ne zaman başlıyor ve kaç gün sorularının yanıtları da merak konusu oldu. Ramazan Bayramı bu yıl tam kapanmanın olduğu tarihlere denk geliyor. Hâl böyle olunca, 2021 Ramazan Bayram ne zaman başlıyor, hangi gün ve tatili kaç gün olacak konuları ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.
Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Öte yandan, arefe günü tarihi de Diyanet'in takviminde yer aldı. İşte, 2021 Ramazan bayramı tarihleri ve bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve kaç gün olacak sorularının yanıtları;
AREFE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet'in takvimine göre, 2021 Ramazan Bayramı arefesi 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?
Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
2021 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek. Bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağında gireceğimiz bayramda kutlamalar telefonlarla gerçekleşecek.
2021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı tatili tarihleri merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan kararla Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.