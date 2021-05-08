Sağlıkçı annenin zorlu bir yılı! "Ben odada olduğum sürece oğlum koridorda yemek yedi"

Koronavirüs salgınıyla beraber kahraman olarak ilan edilen sağlıkçılar bu süreçte en zor sınavı verdiler. Bir de çocukları olan sağlıkçılar vardı, evlatlarından uzak, hastalar için savaşan anneler. Hemşire ve anne olan Meral Deveci, koronavirüs sürecinde yaşadıklarını ve evlatlarıyla olan özlem dolu günlerini Anneler Günü münasebetiyle anlattı.

Dünyadaki en zor mesleklerden birini yapan ve Koronavirüs salgını nedeniyle üstlerindeki yükün ağırlığının daha da arttığını hisseden sağlık çalışanları mücadeleyi sürdürüyor. Kendi hayatlarını ve ailelerinin hayatlarını riske atarak çalışan sağlıkçılar, zaman zaman virüse de yakalanıyor. Onlardan biri de hem hemşire olan hem de bir anne olan Meral Deveci. 40 yaşındaki Hemşire Meral Deveci 13 yıldır Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste görev yapıyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde ve kentimizde görülmesiyle beraber yoğun bir şekilde acil serviste görevi başında olan Deveci, ailesinden uzak kaldı. Deveci, bu süreçte salgına yakalandı ve bir anne olarak çocuklarına mesafeli kaldı, onlara özlem duydu.

9 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yaşadığı o zor süreci ve anne olarak evlatlarından uzak geçirdiği günleri Urfanatik mikrofonuna anlatan Hemşire Meral Deveci o süreçte oğlunun, 'anne bana ne zaman sarılacaksın' sözlerini tekrar hatırlayınca duygulandı.

UZUN SÜRE BİRBİRİMİZDEN UZAK KALDIK

Hemşire Meral Deveci; "Çok yoğun şartlarda çalıştık, gün aşırı nöbetlere gittik geldik. Bu süreçte ailemizle kopuktuk, yaşlı annelerimiz, babalarımız olduğu için onlardan uzak kaldık ve uzun süre uzak kaldık. Yani çocuklar için de bizim içinde çok zor oldu" dedi.

"BEN ODADA OLDUĞUM SÜRECE OĞLUM KORİDORDA YEMEK YEDİ"

Bende kovide yakalandım yani çok şükür hafif atlattım, ağır geçirmedim diyen Deveci; "O durum çok kötü, mesela çocuklarına yaklaşamıyorsun, aynı odayı paylaşamıyorsun. Benim en küçük çocuğum 6 yaşında, ben odada olduğum süre boyunca 1 hafta 10 gün koridorda oturup kalktı, koridorda yemeğini yedi. Hani o süreç aslında insana ağır geliyor ve zor geçiyor. Çocuklarım hastalığı medyadan, televizyonlardan duyuyorlardı ama benim oluşumla birlikte onu biraz daha yakından tanıdılar. Hani çocuk bana hep şey derdi 'anne bana ne zaman sarılacaksın, bizimle ne zaman yemek yiyeceksin.' Hani bu şekilde psikolojik olarak insan çok etkileniyor. Ben öyle ağır atlatanlardan değildim Allah'a şükür ve çok şükür onlara da bulaştırmadım. Hastalık zor gelmiyor aslında, izolasyon süreci çok zor geçti, çocuklarımın yanına gidemiyordum, sarılamıyordum" sözlerine yer verdi.

"EVDE TEK BIRAKIP NÖBETE GELİYORUM

Deveci; "Zor geçti ve biz hala zor şartlarda çalışıyoruz, gün aşırı nöbetlerdeyiz. Yani tek başına bırakıp geliyorum nöbete. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz, hastalık bitmediği sürece herhalde bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İzin kullanamıyorduk, çocuklarımı o süreçte annemlere gönderemiyordum, çocuklar taşıyıcı olduğu için. Çoğu zaman küçük çocuğumu evde yalnız bırakıyordum, eşimde sağlıkçı olduğu için o durumda sorunlar yaşadık. Umarım bu süreç bir an önce biter, hastalara da şifa diliyorum. Aşı olduktan sonra psikolojik olarak biraz daha rahatladık. İlk günlere göre daha rahatız, maalesef izin kullanamıyoruz ama en azından nefes alabiliyoruz" dedi.

"ALLAH EVLATLARIMIZI BİZSİZ BIRAKMASIN"

Sağlıkçı Meral Deveci son olarak Anneler Günü dolayısıyla şu ifadelere yer verdi; "İlk önce sağlıkçı olan annelerin, kendi annemin, kayınvalidemin ve herkesin anneler günün kutluyorum. Allah onların eksikliğini vermesin acısını yaşatmasın. Evlatlarımızı da annesiz, bizsiz bırakmasın. "