Sahte polis fırıncı çıktı! Ekmek dağıtma kartını gösterip polisim dedi fırıncı çıktı

İstanbul Sultanbeyli'de bir fırına giderek kendisini polis olarak tanıtan ve fırın sahibi hakkında bilgi almaya çalışan kişi de fırıncı çıktı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan fırıncı M. Y.'nin (37) daha öncede başka bir fırına gidip kendini polis olarak tanıttığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın üzerinde ağabeyine ait olan ve ekmek dağıtımı için kullanılan 'askeri komutanlık giriş kartı' ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli'de bir fırına gidip kendisini polis olarak tanıttıktan sonra fırıncı ve onun mal varlıkları hakkında bilgi almaya çalışan kişi olduğu ihbarını aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerini inceledi. Şahsın yakın bölgelerde yine fırın işleten M.Y. olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan M.Y'nin başka fırınlara da giderek kendisini polis olarak tanıttığı ve fırın işletmecisi hakkında bilgi almaya çalıştığı öğrenildi. Şüpheli şahsın polis olduğu iddiasıyla gösterdiği ve ibraz ettiği kartın yine fırıncı olan ağabeyi F.Y'ye ait olduğu ce sadece ekmek dağıtımı için 'Askeri Komutanlık Giriş" kartı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.Y.'nin daha önceden de 4 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.



SERBEST KALDI



"Kamu Görevini Usulsüz" Üstlenme suçundan işlem yapılan şüpheli M.Y. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.