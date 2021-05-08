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Giriş Tarihi: 8.5.2021 17:58

Semt pazarları ‘Kapanmaya’ uyum sağladı

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Semt pazarları ‘Kapanmaya’ uyum sağladı

’nda haftanın belirli günleri kurulan semt pazarları pandemi kısıtlaması nedeniyle 8 ve 15 Mayıs tarihleri olmak üzere 2 defa açılacak.

Normal şartlarda Zeytinburnu'nda haftanın 5 günü kurulan semt pazarları tam kapanma tedbirleri kapsamında kontrollü bir şekilde hizmet verecek. Zeytinburnu Belediyesi tarafından 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açılması kararlaştıran semt pazarlarının tümü, saat 10.00 ve 17.00 arası çalışacak ve sadece meyve ve sebze satışına izin verilecek.


Zeytinburnu'nda bugün Veliefendi, Sümer, Gökalp ve Merkezefendi mahallelerinde kurulan semt pazarlarına ziyarette bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşlarla ve pazarcı esnafla selamlaşarak, işlerinde kolaylıklar diledi. Kısıtlama ve pandemi nedeniyle vatandaşlara hatırlatmalarda bulunan Başkan Arısoy, pazarların çalıştığı saatler içerisinde alışverişlerin hızlı bir şekilde yapılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda ricada bulundu.

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Semt pazarları ‘Kapanmaya’ uyum sağladı
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