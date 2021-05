Şoke eden olay! Kaza yapan kocasının nişanlı olduğunu öğrendi

KAZA YERİNDE 'EŞİM' DEDİ

Kaza yerindeki kurtarma çalışmaları sırasında Levent C., sağlık ekiplerine ağır yaralı olan Gamze K.'yi eşi olarak tanıttı. Hastanede yoğun bakıma alınan Gamze K.'nin Levent C. ile evli olmadığı ortaya çıktı. Polislerin kazayla ilgili soruşturması sırasında Levent C.'nin daha önceden de bir kazaya karıştığı, o kaza sırasında ise yanında Zehra A. isimli bir kadının olduğu belirlendi. Bu bilgi üzerine ekipler, Zehra A.'yı arayarak Levent C. ile bir bağlantısı olup olmadığını sordu. Zehra A.'nın polislere Levent C. ile dini nikahla 4,5 yıldır beraber yaşadıklarını söylemesi üzerine ekipler, eşinin trafik kazası geçirdiğini ve hastanede olduğu bilgisini paylaştı.