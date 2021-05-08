Son dakika: Beşiktaş'ta makas dehşeti! 4 yaralı var 11 araç hasar gördü

"TÜNELİN UCUNDAN VURA VURA GELDİ BİZİM YOLUMUZA FIRLADI"

Şenol Keskin de, "Halk otobüsü şoförüyüm. Yolcu aldım, metrobüs durağından. Zaten uygulama olduğu için trafik vardı. Sağ şeritte, tam trafikte beklerken, siyah bir araba tünelin altından vura vura geldi. O yoldan bizim yolumuza fırladı. Fırlayan bariyer borusu benim ön camıma geldi" diye konuştu.