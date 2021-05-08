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Giriş Tarihi: 8.5.2021 15:39

Sosyal medyadan uyuşturucu satıyorlardı yakalandılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sosyal medyadan uyuşturucu satıyorlardı yakalandılar

Avcılar’da polis ekiplerince denetimler sırasında durdurulan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Yapılan çalışmalarda şahısların uyuşturucuları sosyal medya üzerinden satın aldıkları öğrenildi. Konuyla ilgili düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattıkları öne sürülen biri kadın iki şüpheli ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün saat 15.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde T.Ö. ve Y.G.Ç.'yi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada T.Ö.'nün üzerinde 6.7 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilirken bu kişiler gözaltına alındı. Sürdürülen soruşturmada bu kişilerin sosyal medya üzerinde bağlantı kurdukları kişilerden uyuşturucu maddeyi satın aldıkları belirlendi. Yine aynı mahallede bir evde yapılan aramada A.K.adlı kadın ile 18 yaşından küçük M.A.K.gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 58.79 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışında kullanıldığı sanılan 2 cep telefonu ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Sokakta uyuşturucu ile yakalanan T.Ö. ve Y.G.Ç. ifadelerinin alınması ardından adli makamların talimatı ile serbest bırakıldı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan haklarında işlem yapılan A.K. ve M.A.K. ile ilgili soruşturmaya Asayiş Büro'da devam ediliyor.

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Sosyal medyadan uyuşturucu satıyorlardı yakalandılar
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