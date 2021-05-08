Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kocasının bıçakladığı ileri sürülen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'taki bir apartmandan gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibi, evdeki Semra Çetin'i (48) banyoda bıçaklanmış buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, 2 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, karısını bıçakladıktan sonra kaçtığı iddia edilen Ahmet Çetin'i yaka lamak için çalışma başlattı.