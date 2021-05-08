Tek pazarcı tezgah açtı

Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde açılan Pazar yerlerinde, tedbirler pandemi kurallarına uygun bir şekilde alındı ve pazarcı esnafları yerini aldı.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Erhan Erdoğan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Kontrollü bir şekilde vatandaşların alışverişlerini yaptığını, yer yer yoğunluk yaşansa da tatil bölgesinde pazar yerlerinin boş olduğunu ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, " Pazarcılarımızın ürününü satamama endişesine kapıldığını görüyoruz. Ertesi gün Pazar kurma imkânları yok. Erdemli' de 11 Pazar yeri olduğu için bu gün Erdemli' de kuran pazarcı esnafımız, yarın Kargıpınarı'nda kuruyordu, ertesi gün Çeşmeli' de kuruyordu. Aldıkları ürünlerin tüketilmeme durumları söz konusu değildi. Ama bir hafta boyunca yaş sebze meyve satılmazsa çürür ve zarar eder. Biz pazarcı esnafının çok da rağbet göstermediğini görüyoruz. Gelen esnaflarımızın da kazançlarına kazanç kattığını görüyoruz. Tatil bölgesinde tatilcilerimizin tamamı yazlıklarına gelmediler. Geldiklerinde yoğunluk çok daha fazla olur ama gelen tatilcilerinde öğleye kadar, öğle vakti olduğu için gelmediklerini görüyoruz" diye konuştu.

Tatil bölgesi Kızkalesi Pazar yerine tek gelen pazarcı ise, "Normal'de Kızkalesi pazarına yirmi yirmibeş pazarcı çıkardık. Bugün arkadaşlar burada iş olmayacağını düşünerek başka pazarlara gittiler. Ben tek çıktım pazara ama işler iyiydi ürünlerin hepsini bitirdim. Çok şükür"

Öte yandan Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik güçleri kontrollerini aralıksız sürdürüyor.