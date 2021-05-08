Telefon hırsızını yeşil hırka ele verdi

İstanbul Şişli'de bir oto yıkamaya müşteri gibi gelen bir kişi masanın üstündeki cep telefonunu alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerinden yeşil hırkasını tespit ettiği hırsızı yakaladı.

Mecidiyeköy'de bir oto yıkmaya gelen hırsız masanın üzerindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada incelenen güvenlik kamera görüntüleri neticesinde tespit edilen B.T. isimli şahıs bugün öğlen saatlerinde Mecidiyeköy Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şişli polisi şüpheli şahsı yeşil hırkasından tanıdı.

Konu ile ilgili yakalanan ve benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen B.T. isimli şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.