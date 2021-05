Üçüncü dozla kalıcı koruma

Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde uygulanan toplumsal aşılamada etkinliğin ve koruyuculuğun, 2. dozdan belli bir süre sonra yapılacak 3. doz "hatırlatma aşısı" ve her yıl kullanımda olan aşılardan birinin tek doz şeklinde uygulanması ile kalıcı hale geleceği belirtildi. Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, kullanımda olan Kovid- 19 aşılarının bağışıklığın sağlanmasında etkinliğine ve doz miktarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çeşitli ülkelerde BioNTech, Sinovac, Moderna, Sputnik V ve AstraZeneca aşılarının uygulandığını hatırlatan Balık, Türkiye'nin bir yandan yerli aşı çalışmalarına ağırlık verirken diğer yandan ise yurt dışından aşı temin etmek için harekete geçtiğini anımsattı.Mevcut durumdaki tüm aşıların ilk uygulamada belirlenen aralıklar içinde toplam 2 doz şeklinde yapıldığını belirten Prof. Dr. Balık, bilimsel çalışmalarla aşının etkinliğinin kalıcı olabilmesi için belli bir zaman sonra 2 dozun ardından tekrar bir hatırlatma dozunun yapılması gerektiğinin ortaya konduğunu bildirdi. Salgın sonlanana kadar her kişiye hatırlatma dozlarının mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Balık, "Gözlemlerimize göre, inaktif aşılarda 6 ayda bir, diğer aşılarda ise 8 ay ile 1,5 yıl arasında tek doz hatırlatma aşısı yapılması uygun olacaktır. Hatırlatma dozu ise ilk başta yapılan aşıların zaman içinde bağışıklık sistemi üzerinde etkisinin yitirmesinin engellenebilmesi için uygulanır. Kovid-19 salgını devam ettiği sürece de aşıların etkinliği 6 aydan sonra giderek azaldığından, korunmanın sağlanabilmesi için tek doz hatırlatma aşısı yapılmalı" diye konuştu.Hatırlatma aşısının ne kadar süre sonra yapılması gerektiğinin ise aşıdan aşıya farklılık gösterdiğini belirten Balık, BioNTech aşılarının kalıcı etkili bağışıklık süresinin şu an için daha uzun olmasının öngörüldüğüne dikkat çekerek, "Aşıların koruyuculuk süresi ancak faz-3 çalışmalarının sonunda öngörülebilecek. Bu nedenle hatırlatma aşısının ne zaman yapılması gerektiği önümüzdeki sonbaharda kesin açıklanmış olacaktır" dedi.