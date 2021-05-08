Yarım asırlık ipotek 22 günde çözüldü

Yarım asırdır ipotekli olan gayrimenkul sorunu, alternatif çözüm yöntemi arabuluculuk ile 22 günde çözüme kavuşturuldu.Hukuk davalarında tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı ve husumetleri, tarafsız bir üçüncü kişi ile mahkemeye gitmeden dostane bir şekilde çözülmesini sağlayan alternatif çözüm yöntemi arabuluculuk başarıyla uygulanıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yargı reformu kapsamında iş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında daha etkin hale getirilip kapsamı genişletilen arabuluculuk, ekonomik ve dostane bir alternatif çözüm yöntemi olarak toplumsal uzlaşıya da katkı sağlıyor. Arabuluculukta çözüme kavuşturulan örnek uygulamalardan biri İstanbul'da yaşandı. 1970 yılında bir arsayla ilgili tesis edilen ipoteğin kaldırılması talebi arabulucu Kamile Yılmaz Arısoy'a ulaştı. Biri başvurucu, 4 tarafın bulunduğu dosyada, arabulucu Arısoy, taraf vekillerinden birinin korona virüs testinin pozitif olması nedeniyle görüşmeleri telekonferans ile gerçekleştirdi. Daha önce görüşmelerine karşın anlaşamayan taraflar, arabulucu ile tekrar bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda, taraflar arabulucu aracılığıyla ipoteğin kaldırılması ve bir miktar para ödenmesi şartıyla el sıkışıp anlaştı. Yapılan toplantılar ve talep edilen sürelerle birlikte 22 gün süren görüşmeler sonucunda, 51 yıl önce tesis edilen gayrimenkul üzerindeki ipotek kaldırıldı.



"51 YILLIK SORUNU ÇÖZMEK 22 GÜN SÜRDÜ"



Tarafların tamamının sürecin sonunda memnun ayrıldıklarını belirten Arabulucu Kamile Yılmaz Arısoy, tarafların rızasıyla 51 yıllık sorunun 22 günde çözüldüğünü söyledi. Arabuluculuk uygulamasının büyük bir kolaylık olduğunu kaydeden Arısoy, "Taraflar ilk görüşmelerimizde anlaşmak istemediler ancak mahkeme sürecinin uzayacağını ve nasıl sonuçlanacağını bilmediklerini söyledim. Arabuluculuk uygulamasının bu anlamda bir fırsat olduğunu aktardım. Yaptığımız birçok görüşme sonucu taraflar kabul etti ve sorun çözüldü" dedi.