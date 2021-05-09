14 yaşındaki çocuk kendini vurdu

KOCAELİ'NİN Karamürsel ilçesinde, 14 yaşındaki A.D. babasına ait kurusıkı tabancayla oynarken silahın ateş alması sonucu boynundan vuruldu. Karapınar mahallesinde oturan 14 yaşındaki A.D., babasına ait kurusıkı tabancayla oyun oynuyordu. A.D. silahın tetiğine kazayla basınca boynundan yaralandı. Yakınları hemen 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.D.'yi hastaneye kaldırdı. A.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.