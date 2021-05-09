16 kişi kumarda yakalandı

Darıca İlçesinde bir adreste, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve bir araya gelen kişiler tarafından korona tedbirleri de hiçe sayılarak kumar oynandığı ihbarı üzerine, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. İhbar ediken adrese yapılan baskında 16 kişi yakalandı.
Cam ve pencereleri örtüler ile kapatılmış olan mekanda yakalanan 16 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ile korona tedbirlerini ihlal ederek kumar oynamaktan ayrı ayrı idari ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ayrıca kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.