16 kişi kumarda yakalandı

Cam ve pencereleri örtüler ile kapatılmış olan mekanda yakalanan 16 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ile korona tedbirlerini ihlal ederek kumar oynamaktan ayrı ayrı idari ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ayrıca kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.