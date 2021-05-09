Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 16 kişi kumarda yakalandı
Giriş Tarihi: 10.5.2021 00:46

16 kişi kumarda yakalandı

ABBAS ÇAKAR
16 kişi kumarda yakalandı

İlçesinde bir adreste oynandığına dair ihbar alan emniyet güçleri,  düzenledikleri baskında 16 kişiyi suçüstü yakaladı.

Darıca İlçesinde bir adreste, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve bir araya gelen kişiler tarafından korona tedbirleri de hiçe sayılarak kumar oynandığı ihbarı üzerine, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. İhbar ediken adrese yapılan baskında 16 kişi yakalandı.

Cam ve pencereleri örtüler ile kapatılmış olan mekanda yakalanan 16 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ile korona tedbirlerini ihlal ederek kumar oynamaktan ayrı ayrı idari ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ayrıca kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
16 kişi kumarda yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA