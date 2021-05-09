2300 yetimin dileği gerçekleşti

Kampanya kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kayıtlarında olan 18 yaşın altındaki 2 bin 300 öksüz ve yetim çocuğa Vali Davut Gül tarafından mektup gönderilerek "keşke olsa" dedikleri 3 istekleri soruldu. Mektuba yazılan cevaplar doğrultusunda çocukların en çok istedikleri bir dilekleri yerine getirildi.

Kampanyanın kapanışı nedeniyle Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile hayırseverler katıldı. Törende konuşan Vali Davut Gül, çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Dilek kampanyası hakkında bilgi veren Gül, "Bir Çocuk Bir Dilek kapsamındaki çocuklarımız sosyal yardımlaşma vakıflarından yardım alan yetim ve öksüz çocuklardır. Bu çocuklar hem yetim hem de ihtiyaç sahibi. Bu çocukların yüzünü güldürmek için mektup ve mektupta üç dilek yazmalarını istedik. Üç dileklerinden bir tanesini de Ramazan Bayramı öncesi yerine getirmeye çalışacağımızı belirttik. Çocuklarımız mektuplarını yazdı. Bu yazdıkları mektupları valiliğimizin web sayfasında sadece isim yazarak, rencide olmamalarına hassasiyet göstererek yayınladık. Hayırseverlerimiz sağ olsun, kimisi kurumsal kimisi bireysel anlamda hangi çocuğun hangi dileğini gerçekleştirdilerse bizlere bildirdiler. Toplamda 2 bin 300 çocuğumuzun dileği kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmiş oldu. Bu dilekler içerisinde beyaz eşya, bilgisayar, geziler, akülü araba, hayata dair çocuklarımız ne istiyorsa bu çocuklar da onu istiyor. Bu projeye destek veren hayırseverler ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gül, kampanyada emeği geçen hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.