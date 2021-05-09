Ağlatan söz: Anne ne zaman sarılacağız

Şanlıurfa'da görevli hemşire Meral Deveci, bu Anneler Günü'nde koronavirüs nedeniyle evladına sarılamamanın hüznünü yaşıyor. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan 40 yaşındaki hemşire zorlu süreçte oğlunun, 'Anne bana ne zaman sarılacaksın' sözlerini hatırladıkça gözyaşlarına boğuluyor. Deveci "Çok yoğun şartlarda çalıştık. Çocuklarına yaklaşamıyorsun, odayı paylaşamıyorsun. En küçük çocuğum 6 yaşında, ben odada olduğum sürece 1 hafta 10 gün koridorda oturup kalktı, koridorda yemeğini yedi. Annemlere gönderemiyorum. Evde tek bırakıp işe bile gittim" dedi.