AK Parti İstanbul'dan Kudüs'e kardeşlik eli

İsrail'in işgali nedeniyle gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini tedarik etmekte zorlanan bölge halkına Ramazan Ayında İstanbul'dan kardeşlik eli uzatıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Birimi tarafından koordine edilen ve il teşkilatının desteği ile temin edilen Ramazan yardımları, Sadakataşı Derneği'nin organizasyonuyla Kudüs'teki Müslümanlara ulaştırıldı.

5 BİN KİŞİYE SICAK İFTARİYELİK

Kudüslü aileler için hazırlanan gıda kolileri bin haneye ulaştırıldı. Her bir gıda kolisi içerisinde; hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, tuz ve konser ve bakliyat ve diğer gıda ürünleri yer aldı. Ayrıca Mescid-i Aksa avlusunda yapılan organizasyonlar kapsamında bin kişiye iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştirildi. Osmanlı döneminden kalma Haseki Hürrem Sultan Aşevinde hazırlanan iftarlıklar gönüllüler tarafından Kudüslülere ulaştırıldı. Kadim Kudüs kentinde bulunan restoranlarda ve Haseki Hürrem Sultan Aşevinde hazırlanan iftarlık kumanyalar 1-8 Mayıs tarihleri arasında düzenli olarak bölgede yaşayan ailelerin evlerine ulaştırıldı. Sıcak iftar kumanyalarından 5 binin üzerinde kişi istifade etti.

"BÖLGEYE YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Filistin'e yönelik desteklerinin her zaman süreceğini vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İsrail her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da gayri insani ve gayri ahlaki saldırılarına devam ederek Müslümanların sabrını zorluyor. İşgal altında bulunan Kudüs, bu Ramazan ayını da maalesef baskı ve saldırı altında geçirdi. Zor durumda olan Kudüs halkına Ramazan yardımları kapsamında gıda kumanyaları ve iftariyelikler ulaştırdık. "Filistin'e ulaştırdığımız yardımlar gerek insani gerek manevi açıdan bizler için büyük bir anlam taşıyor. AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak bölgede yaşayan kardeşlerimize Ramazan ayı sonrasında da yardım ulaştırmaya devam edeceğiz. Üç kutsal beldemizden biri olan ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs'ten, Gazze'den ve Filistin'den asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm dünya üç maymunu oynasa da biz Filistin için mücadeleye ve haykırmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.

MESCİD-İ AKSA İMAMI TEŞEKKÜR ETTİ

Yardımlar için teşekkür eden Mescid-i Aksa İmamı Omar Avadallah Kıswani, "İftar, sahur ve zekat dağıtımları için AK Parti'ye ve Türk halkına çok teşekkür ederiz. Filistin'de özellikle Kudüs'te bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ve zekat dağıtımı yapıldı. Bu mübarek ayda yapmış olduğunuz yardımları Rabbim kabul etsin inşallah" dedi.