Alanya'da Alman turistler plajlara akın etti

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde hava sıcaklığının 28 derece, deniz suyu sıcaklığının 24 derece, nem oranının yüzde 50 ölçüldüğü Alanya'da kısıtlamadan muaf olan Alman turistler, ilçenin plajlarına akın etti. Turistler, güzel havanın tadını denize girip, güneşlenerek çıkardı.

Almanya'da polis memuru olduğunu belirten Manfried (49), dünyaca ünlü Kleopatra plajında önce denize girdikten sonra plajda eşiyle birlikte tatil keyfi yaptı. Alman polis, Alanya'yı çok sevdiğini belirterek, "Eşimle birlikte geldim, daha önce de çok kez geldim. Burası bir cennetten köşe. İstediğim gibi tatilimi yapıyorum görüyorsunuz sahilde eşimle keyif yapıyorum. Türkiye güvenli ve sağlıklı bir ülke, bakıyorum herkes maskesini takmış, oteller ise tertemiz, mükemmel temizlik, huzur içinde tatilimi yapıyorum." diye konuştu.