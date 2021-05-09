Amasya’da da şehit annelerini unutmadı

Her fırsatta şehit aileleriyle bir araya gelen ve onlara özel bir ilgi gösteren Vali Masatlı, Anneler Günü'nde de şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile eşi Esra Masatlı, Şehit Yüzbaşı Alper Kalem'in ailesini anneler günü münasebetiyle ziyaret etti.

Vali Masatlı ile eşi Esra Masatlı, anneler günü nedeniyle Şehit Yüzbaşı Alper Kalem'in annesi Sevim Kalem'i evinde ziyaret ederek, şehit annelerinin sadece şehidin annesi olmadığını Türk milletinin annesi olduğunu söyledi.

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda 36 yaşında şehit olan Yüzbaşı Alper Kalem'in annesi Sevim Kalem'in Anneler Günü'nü tebrik eden Vali Masatlı'da, şehidimizin babası Mehmet Ali Kalem'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil şifalar diledi.

Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Masatlı; "Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmak bizim görevimizdir. Devlet olarak her zaman yanındayız, olmaya da devam edeceğiz." dedi.