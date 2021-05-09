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Giriş Tarihi: 9.5.2021 08:47 Son Güncelleme: 9.5.2021 09:00

'da kadına şiddet! Otoyol kenarında dehşeti yaşadı!

DHA
Ankara'da kadına şiddet! Otoyol kenarında dehşeti yaşadı!

Kadına şiddetin adresi bu kez 'ydı. Otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının sözlü ve fiziki şiddete uğradığı ve olay yerindeki çocuğun da korkuyla ağladığı görüldü...

Korkunç olay, dün akşam üzeri Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darp etmeye başladı.

Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu. Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darp eden kişiye tepki gösterdi.

Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada

Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü. Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü.

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Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Ankara'da kadına şiddet! Otoyol kenarında dehşeti yaşadı!
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