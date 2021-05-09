Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da korkunç kaza! Karı-koca ve çocukları hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.5.2021 22:38

'da korkunç kaza! Karı-koca ve çocukları hayatını kaybetti

DHA
Ankara'da korkunç kaza! Karı-koca ve çocukları hayatını kaybetti

'da, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada Sibel (38) ve Şener (44) Uzun çifti ile bir çocukları hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı

Kaza, öğleden sonra Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikametinin 43'üncü kilometresinde meydana geldi. Sibel Uzun yönetimindeki otomobil, aynı istikametteki H.D.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KARI- KOCA VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın şiddetiyle aracın ön tarafında sıkışan Sibel ve eşi Şener Uzun, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilden çıkarıldı.112 ekipleri, Sibel Uzun ile Şener Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin kazada yaralanan çocukları O.U., B.U. ve Sibel Uzun'un arkadaşı G.G. yaralı olarak Hacettepe Hastanesine kaldırıldı. Çiftin yaralı çocuklarından biri de hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Sibel Uzun'un ve yaralanan G.G.'nin İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da korkunç kaza! Karı-koca ve çocukları hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA