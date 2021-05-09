Ankara'daki dehşette yeni gelişme! Görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti!

Olay, 2 gün önce Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Murat K., henüz bilinmeyen nedenle aracını yol kenarına çekerek eşini çocuğunun yanında darp etmeye başladı.
Kızının ağlamasına rağmen eşine sözlü ve fiziki saldırıda bulunanan Murat K. yoldan geçenlerin tepkisine neden oldu. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada
Olayın ardından harekete geçen jandarma Murat K.'yi gözaltına aldı.