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Giriş Tarihi: 9.5.2021 16:14 Son Güncelleme: 9.5.2021 16:16

'daki dehşette yeni gelişme! Görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti!

DHA
Ankara'daki dehşette yeni gelişme! Görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti!

'da, otoyol kenarında çocuğunun gözü önünde eşine şiddet uygulayan Murat K. gözaltına alındı. Ancak zorba koca, eşinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Olay, 2 gün önce Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Murat K., henüz bilinmeyen nedenle aracını yol kenarına çekerek eşini çocuğunun yanında darp etmeye başladı.

Kızının ağlamasına rağmen eşine sözlü ve fiziki saldırıda bulunanan Murat K. yoldan geçenlerin tepkisine neden oldu. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada

Olayın ardından harekete geçen jandarma Murat K.'yi gözaltına aldı.

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Murat K. eşinin şikayetçi olmaması üzerine, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Ankara'daki dehşette yeni gelişme! Görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti!
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