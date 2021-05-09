Anneler günü engel tanımadı

Mayıs'ın ikinci pazar günü gerçekleştirilen Anneler Günü'nü tüm dünyada farklı etkinliklerle kutlanırken, ülkemizde de birçok belediye Anneler Günü'ne özel programlar hazırlamaktadır. Bu nedenle Kağıthane Belediyesi engelli evlada sahip anneleri, motive etmek için farklı bir etkinlik organize etti. Engelli çocukların annelerine özel olarak hazırlanan hediyeleri, bir bir evlerine gidip teslim etti.

ANNEM BENİM SÜPER KAHRAMANIM

Kağıthane Belediyesi, ilk olarak Kağıthane'de yaşayan engelli çocukları alarak annelerinden gizli çekim yaptı. Çocuklara "annen senin için ne anlam ifade ediyor" sorusu yöneltildi. Her çocuk annesi için sembolik bir kavram oluşturdu ve engelli çocuklar kameralara anneleriyle ilgili "benim annem melek, hayatımın süper kahramanı, yıldızı…" gibi kelimeler kullanarak, sevgilerini ifade ettiler.

Daha sonra belediye ekipleri, kameralar eşliğinde bu annelerin kapılarını çalarak, engelli çocuklarının Anneler Günü mesajlarını izletip, sembolik hediyelerini verdi. Annelerin duygu dolu anları kameralara yansırken, mutluluk ve heyecanı bir arada yaşadılar.

MEVLÜT ÖZTEKİN'DEN ANLAMLI MESAJ

Hazırlanan video filmin sonunda ise Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin: "Kaç yaşına gelirsek gelelim, her zaman annelerimizin şefkatine ihtiyaç duyarız. Bu hayattaki en güvenilir limanımız annelerimizdir bizim. Tüm engelleri kalbi ile aşan tüm annelerimizin Anneler Gününü, saygı ve sevgi ile kutluyor, hürmet ile selamlıyorum. Kalbimiz Annelerimiz." İfadeleri yer aldı.

Kağıthane Belediyesi, özellikle son zamanlarda yapmış olduğu farklı ve interaktif çalışmaları ile adını duyurmayı başaran ilçeler arasında yerini almaya devam ediyor. Yapmış olduğu renkli organizasyonlarla da diğer belediyelere örnek olduğu gibi Kağıthane'nin her yanına hizmeti ulaştırmak için ekibi ile birlikte çalışmalara devam ediyor.