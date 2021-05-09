Anneler Günü hediyesi karaciğer oldu

Gaziantep'te yaşayan 43 yaşındaki Gülizar Yaman'a nadir rastlanan Budd Chiari sendromu nedeniyle karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalık hızla son dönem karaciğer yetmezliğine doğru ilerleyince, 'karaciğer nakli' kaçınılmaz oldu. Zamana karşı yarışta Gülizar Yaman'ın 24 yaşındaki oğlu Ali, annesine donör oldu. Gülizar Yaman, gerçekleştirilen nakil operasyonunda, oğlundan alınan karaciğer ile Anneler Günü'nde ikinci kez hayata merhaba dedi. Anne oğlun canlı vericili karaciğer naklini gerçekleştiren Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, Ali Yaman'ın annesi Gülizar Yaman'a verdiği karaciğerin, anneler gününde bir oğlun annesine verebileceği en unutulmaz hediyelerden biri olduğunu söyledi.

SİROZ HIZLA İLERLEDİ

Yaptıkları operasyonla ilgili bilgiler aktaran Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, "Hastamız Gülizar Yaman'a 3 yıl önce 'polisitemia vera' adlı nadir rastlanan bir kan hastalığı tanısı konulmuş. Bu hastalık, kanındaki kırmızı kan hücrelerinin fazlalığı anlamına geliyor. Tanıdan sonra hemen tedavisine başlanılmış, fakat hastamız 3 ay sonra da maalesef 'Budd Chiari sendromu' adı verilen, karaciğerin çıkışındaki damarların tıkanmasına bağlı sorunlar yaşamaya başlamış. Bu sorunları da zaman içerisinde kronik karaciğer hastalığına (siroza) dönüşmüş. 43 yaşındaki annenin siroz hastalığı ilerleyerek hızla terminal dönem dediğimiz son dönem karaciğer yetmezliği haline gelince karaciğer nakli kaçınılmaz oldu" diye konuştu.

ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ KARACİĞER OLDU

Karaciğer nakli için organ nakli merkezlerine başvuran hastalarının 24 yaşındaki oğlu Ali Yaman'ın annesine donör olmayı kabul etmesinin, kendileri için müjdeli haber olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, "Gerekli tetkiklerinden ardından ekibimizle nakil işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Hastamızın siroz durumu iyileşti ve kendisini Anneler Günü'ne denk gelen 9 Mayıs Pazar günü taburcu ettik" dedi.

KRONİK KARACİĞER HASTALIĞINDAN KORKMAYIN!

Kronik karaciğer hastalığından korkmadan bir an önce tedavisine başlanması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, karaciğer yetmezliği durumunda dahi yaşam konforunu ve yaşam süresini olumlu yönde düzelten tedaviler ve nakil seçeneği ile hastaların sağlıkla normal hayatlarına geri dönebileceğinin altını çizdi.

OĞLUM BENİM İKİNCİ HAYAT ŞANSIM OLDU

Kan hastalığına bağlı siroz hastası olduğunu ifade eden Gülizar Yaman, "Bana yaklaşık 3 yıl önce kronik karaciğer tanısı koyuldu. Ağrılarım sebebiyle yaşamak istemedim, ümitsizliğe kapıldım. Ama can verdiğim oğlumdan karaciğer nakli olarak hayata döndüm. Oğlum, benim ikinci hayat şansım oldu. Oğlumu çok seviyorum, bu süreçte hep yanımda oldu. Anneler günü için bana unutulmayacak bir hediye verdi. Benim yaşadığım, herkesin başına gelebilecek bir durum. Bu nedenle herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

ANNEM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM

"Herkesin annesi kendisi için değerli" diyen 24 yaşındaki donör Ali Yaman ise duygularını şu şekilde paylaştı: "Beni dünyaya getirip bu yaşıma kadar sağlıkla gelmemi sağlayan annemin yaşadığı ağrılara hep birlikte tanık olduk. Çok üzücü zamanlardı. Artık hepsi geride kaldı. Karaciğerim anneme uyum sağladı. Onu çok seviyorum, annem için her şeyi yaparım."