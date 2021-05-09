Anneler Günü'nde vefalı ziyaret

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın yaşandığı günlerde Ortahisar Vefa Sosyal Destek grubu tarafından Şehit anneşleri ziyaret edildi. Bu anlamlı ziyaretten memnun olduklarını ifade eden Şehit Anneleri Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür ederek duygulu anlar yaşadılar .Şehit anneleri Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkürlerini ilettiler.
Mesai arkadaşları ile birlikte şehit annelerine Anneler gününde mesaj gönderen Ortahisar belediye başkanı Ahmet Metin Genç, "Kıymetli anneciğim, sen Peygamber Efendimize komşu olan şehidin, oğlunu bu vatana feda ettin. Bizler de bu anlamlı günde sizlere bir hediye yollayayım ve gönüllerinizi alalım istedik. Elbette evlatlarınızın yerine geçemeyiz lakin beni de bir evladınız kabul edin ve her türlü sorun ve sıkıntınızda bizi yanınızda bilin" ifaelerini kullandı.
Öte yandan anneler gününde şehit annelerinin evlerine kadar gelip,onların günü kutlayan ve hediyeler getiren Ortahisar Vefa Destek Grubuna teşekkür eden Şehit Anneleri,"bizleri bu günümüzde de unutmayan ,yalnız bırakmayan Ortahisar belediyesine ve Vefa Destek gurubundan Allah razı olsun.Devletimiz varolsun"dediler.