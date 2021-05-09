Anneler Günü'nde vefalı ziyaret

Mesai arkadaşları ile birlikte şehit annelerine Anneler gününde mesaj gönderen Ortahisar belediye başkanı Ahmet Metin Genç, "Kıymetli anneciğim, sen Peygamber Efendimize komşu olan şehidin, oğlunu bu vatana feda ettin. Bizler de bu anlamlı günde sizlere bir hediye yollayayım ve gönüllerinizi alalım istedik. Elbette evlatlarınızın yerine geçemeyiz lakin beni de bir evladınız kabul edin ve her türlü sorun ve sıkıntınızda bizi yanınızda bilin" ifaelerini kullandı.